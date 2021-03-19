ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 çağrısı: Derhal vazgeçin
Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin S-400'lerden derhal vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek küstah açıklamalarda bulundu.
Türkiye-ABD ilişleri hakkında konuşan Büyükelçi David Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.
"Türkiye S-400'lere sahip olmamalı"
Çözüm için Türkiye'nin S-400’lerden derhal vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Satterfield, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden derhal vazgeçmeli. Amerikan kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil. Tamamen yasal gereklilik" diyerek haddini aşan sözler sarfetti.
Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, "Umarız AB Zirvesi kararları beklentileri karşılar" ifadelerini kullandı.