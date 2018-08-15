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ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Fetullahçı Papaz Andrew Brunson üzerinden Türkiye'ye yönelik küstah bir tehditte daha bulundu. Sanders "Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek" dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:09
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk tepki geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN VERGİ KARARI YANLIŞ BİR ADIM"

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Erdoğan ve Türkiye, rahip Brunson'a çok haksız davrandı. Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım." ifadesini kullandı.

"BRUNSON SERBEST BIRAKILIRSA YAPTIRIMLARI GÖZDEN GEÇİREBİLİRİZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest kalması durumunda, ABD'nin, Brunson'dan dolayı Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını gözden geçireceğini söyledi.

Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Brunson'ın serbest kalması durumunda nasıl bir gelişmenin olabileceği şeklindeki bir soruya Sanders, şu cevabı verdi:

"RAHİP BRUNSON SERBEST BIRAKILSA BİLE VERGİLER İNDİRİLMEYECEK"

"Şu anda geçerli olan çelik vergisi, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kaldırılmaz. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizle ilgili. Ancak Brunson ve (ABD'nin gündeme getirdiği) diğer kişilerle ilgili Türkiye'ye getirilen yaptırımları o noktada gözden geçiririz."

"TÜRKİYE'NİN SON MİSİLLEME KARARINI DESTEKLEMİYORUZ"

Bir diğer soru üzerine Sanders, ABD'nin Türkiye'ye getirdiği ilave çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin "ABD'nin ulusal güvenliğine" binaen getirildiğini, ancak Türkiye'nin ABD'ye karşı getirdiği son ilave gümrük vergilerinin ise "misilleme" olduğunu savundu.

"Türkiye'nin son misilleme kararını desteklemiyoruz." diyen Sanders, Türkiye'nin getirdiği son gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu ve yanlış istikamette atılmış bir adım olduğunu iddia etti. Sanders ayrıca Türk ekonomisindeki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:09
  1. Türkiye
  2. Andrew Brunson
  3. ABD

YORUM YAZ

  • AbdulcabbarAbdulcabbar1 sa önce
    Siyon Zındığı ile Amik ovası savaşı başlamıştır...Bu tehditler Trump kuklasının diilinden Siyon Zındıklarının meydan okumasıdır...Zaten şu sıralar Ahirzamanın sonları olması hasebiyle Kuranda bildirildiğine göre O Zındıkların ikinci ve son kez CACIK olacakları zaman geldi...Onların ipini de Reis çekecek...
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