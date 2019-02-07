ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi Amerikalı üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda, Patriot sürecinin son bulacağını söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası bölgedeki gelişmeler izlenirken, üst düzey bir ABD’li yetkiliden önemli açıklamalar geldi. ABD'li üst düzey yetkili, Washington'da Türk heyetiyle yapılan toplantıların verimli geçtiğini belirtti. Yetkili, "ABD Suriye'den çekilecek, bununla ilgili şüphe yok" dedi. Yetkili, Türkiye'nin S-400 alması durumunda, Patriot sürecinin son bulacağını kaydetti. F-35 sürecinin de sekteye uğrayacağını söyledi. ABD'li yetkili ayrıca, Türkiye'yi kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu tanımaya davet etti.

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