ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi

ABD tarafından yapılan açıklamada Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'nin Rusya'dan daha fazla silah satın almaya devam etmeye devam etmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla riskli hale geleceği ifade edildi..

Zamanlama manidar

Türkiye'yi adeta tehdit edercesine yapılan açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlarında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ve savaş uçakları, potansiyel denizaltılar da dahil olmak üzere daha fazla askeri işbirliğini görüşmesinin ardından geldi.

"S-400'ü elden çıkarın ve Rusya'dan bir şey almayın"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman gazetecilere Erdoğan'ın gezisi hakkında soru sorulduğunda, "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde tutmamaya ve ilave Rus askeri teçhizatı satın almaktan kaçınmaya çağırdık" dedi.

Resmen tehdit etti

İsviçre'yi ziyaret eden Sherman, "Türkiye'ye bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını açıklamaya devam edeceğiz" dedi.

"S-400 NATO sistemleriyle uyumlu değil"

Sherman, S-400'ün "NATO sistemleriyle uyumlu veya çalıştırılamaz" olduğunu yineledi.

Türkiye F-35 programından ihraç edildi

ABD Savunma Bakanlığının, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtmişti. Açıklamada, Türkiye'nin 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğu, yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediği kaydedilmişti.

"Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz"

Ancak Sherman, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olan ilişkiye değer verdiğini vurguladı ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi memnuniyetle karşıladığını ve Kabil'in uluslararası havaalanını restore etmeye yardım tekliflerini vurguladı.

"Türkiye bazen bir meydan okumadır"

Sherman, "Türkiye bazen bir meydan okumadır. ABD'yi zaman zaman bir meydan okuma olarak bulduklarına eminim. Ama onlar değerli bir NATO müttefiki." dedi.

"İyi bir başlangıç yapmadık"

Erdoğan, Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkisinin "iyi bir başlangıç yapmadığını" söylemişti.

"Ya uçaklarımızı ya da paramızı verin"

Rusya'da Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası yurda dönerken uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan "Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" ifadelerini kullanmıştı.