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Gündem ABD'den Türkiye'ye karşı skandal adım! Tarihin en büyüğü olacak
Gündem

ABD'den Türkiye'ye karşı skandal adım! Tarihin en büyüğü olacak

Türkiye'ye karşı Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a askeri sevkiyatlarını artırmaya devam eden ABD, tarihin en büyük askeri sevkiyatını yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 00:39:00 -
ABD'den Türkiye'ye karşı skandal adım! Tarihin en büyüğü olacak

Yunan basını, ABD'nin Dedeağaç'a çok sayıda askeri araç ve personelini konuşlandıracağını yazdı. 18-20 Kasım tarihleri arasında 120'den fazla helikopter ile çeşitli 1000 askeri aracın Yunanistan'a getirileceği bildirildi.

Daha önce de "Dedeağaç'a bugüne dek hiç getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak ve helikopter ulaşacak" diyen ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın işaret ettiği üzere ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri araçların sevkiyatı USNS Yuma tipi askeri savaş gemisi tarafından yapılacak.

Gelişmeye gerekçe olarak "tatbikat" gösterilirken Büyükelçi Pyatt'ın da 2 ya da 3 Aralık tarihinde Dedeağaç'ı ziyaret edeceği kaydedildi.

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