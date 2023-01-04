ABD'den Türkiye'ye karşı sinsi plan! Bölgeye asker yağdırmanın amacı Yunanistan'ı korumak değilmiş

Yunanistan'ın Mart'tan itibaren Girit Adası'nın güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürülüyor.

Konuyla ilgili Ne Var Ne Yok Youtube kanalına değerlendirmelerde bulunan Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Türkiye'nin dibine gelmesinin bir amaç uğruna olduğunu belirten İbrahim Kaynak, "Yunanistan'ın böyle bir Sevilla Anlaşması'nı yaptıracak bir aklı yok. Özellikle İsrail'in Akdeniz sahasında 2 trilyon dolarlık gaz bulması sonrası harekete geçtiler. Bu 12 mili kabul eden bazı akıllar da var ülkemizde. Ege'deki adalar, uluslararası düşünce açısından Yunanistan'ın bölgede böyle bir adım atacağını gündeme getiriyor. Anglosakson düşüncesiyle bu adaların Yunanistan'a ait olduğunu söylüyorlar. Bu anlayıştan dolayı ABD bizim tarafımıza yakınlaşmasının sebebi, uçak gemisi getirmesinin sebebi budur. Yeni filoyu yani bu yüzden getirdiler" dedi.

İbrahim Kaynak, Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Dedeağaç çok önemli bir nokta. ABD ile İngiltere arasında Dedeağaç çekişmesi var. Dedeağaç, hem Türkiye'yi hem Rusya'yı, hem Avrupa'yı hem de Akdeniz'i kontrol edebilmek için çok önemli bir bölgedir. Türkiye, eğer 21. yüzyılın kendine ait olduğunu düşünüyorsa silahlandıran adaları temizlemek zorundadır. Türkiye 95 yılında, Yunanistan'ın 12 mil adası iddiasını savaş sebebi olarak kabul etti. Yunanistan'ın Libya ile ilgili bir planı var. 12 mil ile Libya anlaşmasını çok alt düzeye getirmeye çalışıyor. Ama bunu ABD istiyor" dedi.