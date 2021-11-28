ABD'den Türkiye'ye karşı kirli plan! Komşuya üs üstüne üs kuruyorlar

Washington yönetiminin Atina'yla yaptığı anlaşmalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a yığınağının yankıları sürüyor. ABD neden Yunanistan'da üs kuruyor? Yığınağın amacı ne, üsler Türkiye'ye mi karşı?

ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığı artış gösterirken bölgeden dikkat çeken bir haber daha geldi. ABD'ye ait "ARC Independence" isimli askeri nakil gemisinin, Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na vardığı bildirildiÇok sayıda helikopter ve askeri araç taşıdığı belirtilen geminin haricinde yeni nakil gemilerinin de geleceği ifade edildi.

Güvenlik ve strateji uzmanı Mete Yarar, CNN Türk'te katıldığı programda ABD'nin hamlelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yarar'ın açıklamaları;

Şimdi ısrarla hep bir soru soruluyor, Dedeağaç’ta Amerika’nın ne işi var? diye. Bir resmi açıklama var, tatbikat için girildiği söyleniyor. Gerçekten öyle mi, bir tatbikat için mi gelindi yoksa bu farklı bir şeyi de gösteriyor mu? Şimdi askeri uzmanlar veya stratejistler neye bakarlar? Yığınaklanmanın şekline, gelen ekipmana, malzemeye ona bakarlar. Şimdi ABD daha önce kalıcı olmayan bölgeye gelişlerinde bu kadar ekipman getirmiş miydi ona bakmak lazım. Çünkü bunun Amerika’dan o araçların yüklenip buraya getirilmesi transferine baktığınızda müthiş bir maliyet. Hatta bu maliyet o kadar yüksektir ki bazen düşünün ABD, Kuveyt savaşı sırasında bölgeye getirdiği tankları geri götürmedi biliyorsunuz. Bölge ülkelerine bıraktı geri dönüş maliyeti o kadar yüksek olduğu için.

Tatbikat için bu kadar zırhlı getirilir mi?

Şimdi düşünün bir tatbikat için bu kadar çok zırhlı araç getirilir mi? Çünkü bu bir deniz aracı değil yani deniz kuvvetleri tatbikat için gider ve geri döner, hava kuvvetleri gider ve geri döner. Ama siz bu kadar çok zırhlı araç yaklaşık binin üzerinde zırhlı araç getiriyorsanız, bunu acaba geri götürmemek için mi getirdiniz yoksa başka bir şey için mi? Sayıya baktığınızda ben bu araçların geri döneceğini düşünmüyorum. Muhtemelen bu araçlar kalacak bu bölgede. Bir müddet sonra şunu görebiliriz. ABD Yunanistan’a bunları hibe etmiş olarak görebiliriz. Tatbikat için getirdik, geri götürmüyoruz yaptığımız savunma işbirliği anlaşmalarıyla.

Üsler Türkiye'ye karşı mı?

Türkiye’ye karşı diyemem, ama şunu söylüyorum, Yunanistan’a destek olunması için yapıldığını söylüyorum. Yani şöyle bir şey konumuna baktığında, Türkiye’ye yakınlığına baktığında, Türkiye’nin planlarındaki Dedeağaç’ın önemine baktığında ve diğer süreçlere baktığında Dedeağaç Yunanistan için önemli, yoksa Rusya için önemli değil. Eğer siz gelip oraya bir üs kuruyorsanız vermek istediğiniz destek Yunanistan’adır. En son savunma işbirliği anlaşması imzaladı biliyorsunuz, 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Hatta bir maddesi çok ilginçtir, eğer iki taraf da itiraz etmezse hep uzayacak.

Bölgede Yunan üssü yok

Yani şimdi böyle bir anlaşmayı düşünebiliyor musunuz, hayatınızda hiç böyle bir teslimiyet anlaşması olabilir mi, nasıl bir durum var ki Yunanistan böyle bir durumda ABD’ye ki hep mesafelidir yani Yunanistan solu hep Amerika’ya mesafelidir hatta sağı bile mesafelidir. Böyle bir durum ne var ki Amerikan üslerini oraya açtı. Neredeyse baktığınızda bölgede Yunan üssü yok. Amerikan üssü sayısı, Yunan üssü sayısından daha fazla hale gelmeye başladı. Bunu tek başına okuyamazsınız, tek başına görmezden gelmezlik de yapamazsınız. Bunu muhakkak bölgedeki durumla değerlendirmeniz lazım Doğu Akdeniz’deki, Çin’le ve diğer yakınlaşmalar, coğrafyadaki bütün olaylarla.