ABD'den Türkiye'ye karşı CIA kurgulu alçak propaganda! Vay namussuzlar vay

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sıkıntıların terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Bengin, ABD'nin PKK/YPG ile olan ilişkilerinin anlaşılmaz olduğunu ve bu durumun Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. ABD'nin Ortadoğu politikasını eleştiren Bengin, PKK/YPG'ye verilen desteğin terör örgütünü cesaretlendirdiğini ifade etti. Bengin, ABD'nin PKK ile ortak hareket ettiğini ve bu ilişkinin Türkiye'nin bölgesel güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti. İşte Tunca Bengin'in yazısının ilgili bölümü:

"Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan sıkıntı doğrudan terör örgütleriyle bağlantılı. Daha doğrusu, sözde dost ve müttefik (!) ABD’nin teröristlerle olan anlaşılmaz ilişkilerine odaklı. Özellikle de terör örgütü PKK/YPG’ye olan sevdası ve bu bağlamdaki aleni faaliyetlerine... ABD’nin Ortadoğu politikasını şekillendiren isimlerden Mc. Gurk’un Suriye’de parçalanmış bir yönetim yapısı için çalıştığını herkes biliyor... Adamın teröristbaşlarından farkı yok… Oralarda hep onlarla iç içe, birlikte yatıp kalkıyorlar... Sık sık da PKK/YPG elebaşlarıyla poz verip terör örgütünü cesaretlendiriyor. PKK/YPG’ye Suriye Demokratik Güçleri adını verip aklınca terör örgütü kimliğini perdeleyebileceğini ve bunu yutturabileceğini sanan zeka küpü(!) de bizzat o zaten... Terör örgütünde ABD adına bir temsilcisi gibi hareket ediyor adam... ABD de devletten ziyade, PKK ile el ele vermiş, terör örgütünün paydaşı bir ülke görüntüsünde... Dolayısıyla ABD’li bir emekli albayın şimdilerde ekranlarda çok tartışılan “Türkiye’ye saldırması için PKK’yı hazırlıyoruz, besledik” zırvalıkları da ifşa falan değil, doğrudan malumun ilanı. Türkiye bölgede olan her şeyden haberdar ne olup bittiğini kimin kimle iş tutuğunu çok iyi biliyor. Akıllarını başlarına alsınlar diye adrese teslim çok net uyarılar da yapıyor, PKK’yla iş tutanlara karşı… Yani Türkiye’nin zaten bildiklerini tekrarlamış oldu ABD’li albay...

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Böyle bakıldığında da bu sözlerin daha çok terör örgütüne destek, arka çıkmak amaçlı CIA kurgulu alçak bir propaganda tezgâhı olduğu belli. (...)"

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