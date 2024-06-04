ABD'den, Türkiye'ye karşı alçakça hamle! Tamam da kardeşim, "Zeka sorunun mu var" ya da "Dalga mı geçiyorsun" diye sormazlar mı adama?

Tunca Bengin, Milliyet'teki köşe yazısında, ABD'nin PKK/YPG politikalarını eleştirdi. Bengin, ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ederken, YPG/PYD ve SDG'yi desteklemeye devam ettiğini belirtti. ABD'nin Suriye'deki terör örgütlerine özerklik sağlama girişimlerine değinen Bengin, Türkiye'nin bu duruma karşı kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. ABD'nin çelişkili tutumunu eleştiren Bengin, bu ülkenin terörle mücadelede iki yüzlü davrandığını ifade etti. İşte Bengin'in yazısının ilgili bölümü:

"PKK eşittir YPG/PYD ya da SDG veya olası diğer türevleri... Aslında bunu en iyi bilen de ABD ama o sadece PKK’ya terör örgütü diyor, diğerlerini ise farklıymış gibi yutturmaya çalışarak teröristlerden devletçik kurma hedefindeki kirli oyunlarına tam gaz devam ediyor. Son numarası da terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim girişimi malum. Oldubittiye getirip, teröristlere özerklik yolunu açma, Suriye’yi bölme hesabı yani... Tıpkı TSK’nın harekâtlarıyla bozulan daha önceki kanton, terör koridoru denemesinde olduğu gibi... Dolayısıyla Türkiye çok kararlı ve net bir duruşla ABD’yi “terörist kankalarına söyle sakın denemeye kalkmasınlar” diye uyardı zaten. Ama bu alçak oyunun yönetmen koltuğunda oturmasına rağmen ABD şeytanlıkta sanki hiç dahli yokmuş gibi davranıp aptalı oynuyor bir yandan da... Mesela bu seçim girişimi sorulduğunda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcı Patel ne dedi? “Yerel seçimler için gerekli olan özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı koşullar yok.” Yani durum BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Kararı’nda belirtilen ilkelere uygun değil... Bu ne demek? Teröristler kendi başlarına karar verip belediye hizmetlerine soyunmuşlar!..

Tamam da kardeşim zeka sorunun mu var ya da dalga mı geçiyorsun diye sormazlar mı adama?.. Sözünü ettiğin ve altında senin ülkenin imzası da olan BM kararı neyi öngörüyor? Suriye’nin toprak bütünlüğünü. Sen ne yapıyorsun? Suriye’yi bölüp parçalamak için alenen o terör örgütüne kol kanat gerip, teröristlerle hemhal vaziyette iş birliği...

(...) Lafa gelince terörle, teröristle mücadele diye yüksekten atıp tutan, mangalda kül bırakmayan ABD kendi koyduğu ve başkalarına uyguladığı kriterlere göre, bizzat kendisi teröre destek veren bir ülke açıkçası... Dolayısıyla, yayımladığı Teröre Destek Veren Ülkeler listesinin başında kendi adının olması gerekir!.."

ÖNE ÇIKAN VİDEO