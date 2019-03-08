ABD'den Türkiye paylaşımlarına açıklama geldi

ABD ordusuyla bağlantılı Twitter hesaplarından Türkiye temalı fotoğraflar paylaşılmasıyla ilgili Hurriyet Daily News'un sorusu üzerine ABD Genelkurmay Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi; "Türk müttefiğimize desteğimizi sergilemek ve ABD ile Türkiye'nin aralarındaki güçlü ilişkinin keyfini sürmesini pekiştirmek istedik."

​Geçen ay ilkin ABD Donanması ve Avrupa'daki Donanma Güçleri, ardından Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter hesaplarında Türkiye temalı fotoğraflar kapak yapıldı.

Son olarak ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanaı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın 22 Şubat'ta Pentagon'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından çektikleri fotoğraf kullanıldı.

Bu paylaşımlar bilhassa Türkiye'den Twiter kullanıcılarının yoğun ilgisini çekmesi Washington'ın bu yolla siyasi mesaj verdiği spekaülasyonunu da beraberinde getirdi.

'Destek ve dayanışma göstermek anlamını taşır'

Bu iddialara e-posta ile yanıt veren Dunford'ın makamı, "Genelkurmay Başkanlığı Twitter hesaplarımızın kapak fotoğraflarını ve websitelerini muhataplarımızla karşılıklı ziyaretlerimizi takiben düzenli olarak güncelliyor. Genelde bu görüntüler müttefiklerimiz ve ortaklarımızla destek ve dayanışma göstermek anlamını taşır" izahatında bulundu.

Ancak Washington Türkiye temalı fotoğraflarla özel bir mesaj verildiğini vurgulamayı ihmal etmedi:

"Sizin atıfta bulunduğunuz özel fotoğraf Türk müttefiğimize desteğimizi sergilemeyi ve Türkiye ile ABD'nin güçlü ve NATO ittifakının kilit üyeleri olarak ordular arasındaki kesintisiz ilişkiden memnuniyetini güçlendirmeti amaçlıyor."