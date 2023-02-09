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ABD'den Türkiye depremi sonrası skandal adım! Sinir uçlarımızla oynuyorlar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından terör örgütü DSG ile ortak çalışma yürütüldüğünü duyurarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 12:22:00 -
ABD'den Türkiye depremi sonrası skandal adım! Sinir uçlarımızla oynuyorlar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deprem konusunda terör örgütü DSG ile yakın koordinasyon içerisinde olduklarını açıkladı

Merkez üsleri Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye ve Türkiye’de binlerce insanın ölümüne yol açtı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deprem konusunda terör yuvası DSG ile yakın koordinasyon içerisinde olunduğunu duyurdu.

“Türkiye’ye destek göndermek için ABD Avrupa Komutanlığı ile de yakın şekilde çalışıyoruz” denilen açıklamada, “CENTCOM liderliği; Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve ortağımız Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile yakın koordinasyon içindedir” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

şüpeci

Bu kowboy bozuntusu pkklıları yardım unsuları içinde ülkeye sızdırabilir uçak gemisi de bunları destekleyebilir dikkatli olmak gerek

Ferit

abd nin gönderdiği yardım gemisini derhal kabu etmeyip geri gönderelim zaten olan olmuş bu saatten sonra biz bize yeteriz abd güvenilir bir devlet deyil her yardımının altından bir çapan oğlu çıkiyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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