ABD'den Türkiye depremi sonrası skandal adım! Sinir uçlarımızla oynuyorlar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deprem konusunda terör örgütü DSG ile yakın koordinasyon içerisinde olduklarını açıkladı

Merkez üsleri Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye ve Türkiye’de binlerce insanın ölümüne yol açtı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deprem konusunda terör yuvası DSG ile yakın koordinasyon içerisinde olunduğunu duyurdu.

“Türkiye’ye destek göndermek için ABD Avrupa Komutanlığı ile de yakın şekilde çalışıyoruz” denilen açıklamada, “CENTCOM liderliği; Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve ortağımız Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile yakın koordinasyon içindedir” ifadelerine yer verildi.