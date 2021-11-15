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Dünya ABD’den teröristbaşı Mazlum Kobani'ye üst düzey ziyaret
Dünya

ABD’den teröristbaşı Mazlum Kobani'ye üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet, geçtiğimiz günlerde görevden alındığı söylenen YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin’le görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 02:31:00 - 2021-11-15 02:31:34

Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir heyet, Suriye'de bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG elebaşı Mazlum Kobani'yle bölgede bir araya geldi.

İki teröristle görüştüler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.

Kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istediler

Bölgeye yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.

Görevden alındığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Mazlum Kobani, alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildiği öne sürülmüştü. Mazlum Kobani'nin yerine sözde SDG Genel Komutanlığına Mahmut Reş atandığı iddia edilmişti.

Mazlum kobani kimdir?

Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarındandır. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği terörist, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak aranıyor. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.

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