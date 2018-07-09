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ABD'den terör örgütüne 200 TIR silah sevkiyatı

Türkiye'nin itirazlarına rağmen terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD yönetimi, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Haseke kentindeki DSG'ye 200 TIR silah gönderdi. ABD bugüne kadar terör örgütüne 5000 TIR dolusu silah gönderdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:20
ABD'den terör örgütüne 200 TIR silah sevkiyatı

ABD, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) Ankara'nın itirazlarına rağmen silah sevkiyatını sürdürüyor. Al Masdar'in DSG içindeki aktivistlere dayandırdığı haberinde, ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde, DSG'ye yeni askeri sevkiyat yaptı.

Habere göre Washington, 200 kamyon dolusu silah, askeri teçhizat ve mühimmatı Haseke'ye gönderdi. ABD'nin verdiği silahların Irak üzerinden Suriye'ye DSG güçleri ve Irak sınır muhafızları tarafından kontrol edilen Simalka sınır kapısından getirildiği bildiriliyor.

DSG kaynakları, kendilerine ulaşan silahları Haseke'nin güneyinde DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlarında kullanacaklarını söyledi. ABD, DSG'ye Haziran ayında da 250 tırla ağır silah ve zırhlı Hummer araçları göndermişti. Son sevkiyatla birlikte ABD şimdiye kadar DSG'ye en az 5000 TIR ağır silah sevkiyatı yapmış oldu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:20
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  3. Türkiye
  4. YPG
  5. PKK
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