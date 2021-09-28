ABD'den terör örgütü YPG'ye 2 milyar dolarlık yardım!

ABD son beş yılda savunma bütçesinden terör örgütü PKK/YPG/PYD/SDG'ye 2 milyar dolara yakın destek sağladı. Körfez ülkelerinden aktarılan fonlarla bu rakam 3 milyar dolara yaklaştı. PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul eden ABD, uzantıları olan YPG/PYD/SDG'ye verdiği eğitim, silah ve mühimmat desteğini terör örgütü DEAŞ ile mücadele olarak açıklıyor. Ancak, ABD'nin terör örgütü YPG'ye sağladığı hava savunması ürünleri DEAŞ'ın hava gücü olmaması nedeniyle büyük çelişkiyi gözler önüne seriyor.

ABD halkı karşı

ABD'nin 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesinde, terör örgütü PKK/YPG'ye 177 milyon dolarlık yardım yapılması öngörüldü. ABD'nin terör örgütlerine ayırdığı bütçe ile teröristlere ödenen maaşlar, eğitimleri, yaşam malzemeleri, lojistik destek, füze, tüfek, ağır silahlar, havan topu, roketatar gibi ekipmanlar, bu ekipmanların bakım ve onarımı gibi maliyetler karşılanıyor.

2 milyar dolarlık yardım

2022 mali yılına ait savunma harcamaları için 778 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nda da, Irak ve Suriye'de "DEAŞ ile mücadele" konusunda eğitim ve destek giderleri için talep edilen 522 milyon dolar Temsilciler Meclisi tarafından aynı şekilde kabul edildi. Bu miktarın 345 milyon doları Irak, 177 milyon doları YPG/ PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye eğit-donat programına ayrıldı. 2017'den bu yana ödenek ayrılan eğit donat (Train and equip) için 2018'de 500, 2019'da 300 milyon dolar ödenek ayrılmıştı. Son 5 yılda bütçede kalem olarak yer alan ve ek olarak yapılan ödemeler değerlendirildiğinde ABD'nin Kuzey Suriye'de NATO müttefiki Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütü PKK/ YPG'ye sağladığı destek 2 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi körfez ülkelerinden aktarılan fonlar da dahil edildiğinde 3 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ankara ise bir terör örgütünün başka bir terör örgütü eliyle yok edilemeyeceğinin altını çizerek, ABD'yi teröristler yerine müttefikleri ile işbirliği yapmaya davet ediyor.