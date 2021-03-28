ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek! Bunu da yaptılar

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye Türkiye'ye karşı kullanmaları için binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD şimdi de eli kanlı teröristlere helikopter kullanma eğitimi verdiği ortaya çıktı.

ABD ordusuna bağlı birlikler DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) AH-64 Apache tipi helikopterlerle hedef belirleme ve saldırı eğitimi verdi.

Uluslararası Koalisyon Güçleri (CJTFOIR) Sözcüsü Wayne Marotto eli kanlı teröristlere verilen eğitimi sosyal medya hesabından duyurdu.

Marotto, yaptığı paylaşımında, "CJTFOIR ve YPG’li ortaklarımız DEAŞ’ın tekrar ortaya çıkmaması için yürüttüğümüz operasyonlar kapsamında canlı atış tatbikatı gerçekleştirdi. CJTFOIR ve YPG, DEAŞ’ın yenilgisinin kalıcı olması için ortak olarak çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. Ortak çabalarımız Kuzeydoğu Suriye’de güvenliği güçlendirmekte ve DEAŞ’ın tekrar ortaya çıkmamasını garanti altına almaktadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

Geçtiğimiz günlerde terör örgütlerine destek veren ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik" ifadelerini kullanmıştı.

"13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden YPG’sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur" demişti.