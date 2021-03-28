  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek! Bunu da yaptılar
Gündem

ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek! Bunu da yaptılar

Eli kanlı teröristlere binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD'nin son skandalı ortaya çıktı. ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG mensubu teröristlere helikopter kullanma eğitimi verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:56:00 - 2021-03-28 12:58:07
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek! Bunu da yaptılar

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye Türkiye'ye karşı kullanmaları için binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD şimdi de eli kanlı teröristlere helikopter kullanma eğitimi verdiği ortaya çıktı.

ABD ordusuna bağlı birlikler DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) AH-64 Apache tipi helikopterlerle hedef belirleme ve saldırı eğitimi verdi.

Uluslararası Koalisyon Güçleri (CJTFOIR) Sözcüsü Wayne Marotto eli kanlı teröristlere verilen eğitimi sosyal medya hesabından duyurdu.

Marotto, yaptığı paylaşımında, "CJTFOIR ve YPG’li ortaklarımız DEAŞ’ın tekrar ortaya çıkmaması için yürüttüğümüz operasyonlar kapsamında canlı atış tatbikatı gerçekleştirdi. CJTFOIR ve YPG, DEAŞ’ın yenilgisinin kalıcı olması için ortak olarak çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. Ortak çabalarımız Kuzeydoğu Suriye’de güvenliği güçlendirmekte ve DEAŞ’ın tekrar ortaya çıkmamasını garanti altına almaktadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

Geçtiğimiz günlerde terör örgütlerine destek veren ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik" ifadelerini kullanmıştı.

"13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden YPG’sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye
Ekonomi

Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye

Süveyş kanalında yaşanan Panama bandıralı konteyner gemisi krizinin ardından tek güvenli rotanın Tarihî İpek Yolu olduğu bir defa daha ortay..
ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük
Dünya

ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100'den fazla kişinin öldürülme..
İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?
15 Temmuz

İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanında, 150 asfalt ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay