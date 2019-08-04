ABD'den tehdit! 'Boş durmayacağız' Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Çin ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çin bölgeyi kendi lehine şekillendirmeye çalışırken ABD boş durmayacak" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, düzenlediği basın toplantısında Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki "istikrarsızlaştırıcı ve agresif" faaliyetlerine ABD'nin katlanamayacağını belirtti. Esper, "Çin bölgeyi kendi lehine şekillendirmeye çalışırken ABD boş durmayacak" dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Avusturya'nın Sidney kentinde düzenlediği basın toplantısında Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki "istikrarsızlaştırıcı ve agresif" faaliyetlerine ABD'nin katlanamayacağını belirtti. Esper, "Çin bölgeyi kendi lehine şekillendirmeye çalışırken ABD boş durmayacak" dedi. Esper, "Kimsenin Hint-Pasifik'te hakim olamayacağına inanıyoruz ve bölgenin acil olan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.

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