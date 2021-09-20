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Dünya ABD'den tarihi hata! Alay konusu oldular
Dünya

ABD'den tarihi hata! Alay konusu oldular

"Hava Kuvvetleri"nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan ABD Güney Komutanlığı, ABD uçakları yerine Rus savaş uçaklarına yer verdi. Yapılan paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 10:11:00 -
ABD'den tarihi hata! Alay konusu oldular

ABD Güney Komutanlığı, Twitter hesabından ABD Hava Kuvvetleri'nin 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir paylaşım yaptı.

Ancak Komutanlık, paylaşımda ABD uçakları yerine Rus Sukhoi jetlerine yer verdi.

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken ve ti'ye alınan paylaşım, daha sonra kaldırıldı.

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