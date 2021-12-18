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Dünya ABD'den tam 1 yıl sonra... Rusya'dan dengeleri değiştirecek karar
Dünya

ABD'den tam 1 yıl sonra... Rusya'dan dengeleri değiştirecek karar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım 2020'de resmen çekilmesi nedeniyle oluşan durum karşısında Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya, söz konusu anlaşmadan bugün itibarıyla resmen çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:51:00 -
ABD'den tam 1 yıl sonra... Rusya'dan dengeleri değiştirecek karar

Ocak ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin resmen çekilmesi nedeniyle Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülke içinde anlaşmadan çekilmeye ilişkin prosedürler tamamlandıktan sonra, diğer taraf ülkelere konuyla ilgili bir nota gönderileceğini ve 6 ay sonra Moskova'nın anlaşmadan çekilmiş olacağını söylemişti.

7 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeyi öngören yasayı imzalamıştı.

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