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Sağlık ABD'den takviye koronavirüs aşısı için acil onay
Sağlık

ABD'den takviye koronavirüs aşısı için acil onay

ABD'de koronavirüs aşısı üreten Moderna ve Johnson&Johnson'un, takviye dozları için yaptığı başvurular onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 02:28:00 -
ABD'den takviye koronavirüs aşısı için acil onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ve Johnson & Johnson tarafından yapılan her iki Kovid-19 aşısının destekleyici dozlarına "acil kullanım izni" verdi ve ayrıca onaylanan üç aşıdan herhangi birinin "karıştır ve eşleştir" yaklaşımıyla destekleyici olarak kullanılabileceğini bildirdi.

FDA'nın açıklamasına göre, 2. doz Kovid-19 aşısını en az 6 ay önce yaptırmış olanlar, 65 yaş üstü veya riskli işlerde çalışan 18 yaş üstü Amerikalılar Moderna takviye aşısını yaptırabilecekken, 18 yaş ve üstü Johnson & Johnson aşısı yaptırmış olanlara ise ilk aşıdan 2 ay sonra destek aşısı uygulanabilecek.

FDA'nın gelecek haftalarda Pfizer-BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklar için onaylanıp onaylanmayacağına karar vermesi bekleniyor.

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