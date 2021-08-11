  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD bütçesi 302 milyar dolar açık verdi! 5 katına çıktı
Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ta!
Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta şiddetli yağışta bazı köy yolları çamur yığını nedeniyle kapandı
Dünya ABD'den Suriye'ye serbest bırakın çağrısı
Dünya

ABD'den Suriye'ye serbest bırakın çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye'de Beşşar Esed rejimine, 9 yıldır rehin tutulan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ı serbest bırakması için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:38:00 -
ABD'den Suriye'ye serbest bırakın çağrısı

Price, günlük basın brifinginde, Amerikalı gazeteci Tice'ın bugün doğum günü olduğunu ve Suriye'de 9 yıldır rehin tutulduğunu söyledi.

Sözcü Price, "Austin'in salıverilmesi eve dönüşü fazlasıyla gecikti. Suriye'ye, Austin Tice'ın ve Suriye'de rehin tutulan tüm Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasına yardım etmesi çağrısı yapıyoruz." dedi.

Austin Tice'ın güvenli bir şekilde ABD'ye dönmesi için tüm yolları denemeye devam edeceklerini ifade eden Price, Myanmar'daki askeri rejime de tutuklu Amerikalı gazeteci Danny Fenster'i derhal serbest bırakması çağrısında bulundu.

Amerikan Newsweek dergisi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lübnan üzerinden ABD yönetimine ulaşarak, Suriye’de kaybolan Amerikan vatandaşları Austin Tice ve Majd Kamalmaz’ın serbest bırakılması karşılığında Washington'ın rejime yönelik yaptırımları gevşetmesi ve ülkedeki bazı askerlerini çekmesini teklif ettiğini iddia etmişti.

ABD’den resmi bir açıklama gelmese de Washington yönetiminin uzun bir süredir çeşitli kaynaklar üzerinden Tice ve Kamalmaz konusunda Esed rejimine ulaştığı biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay