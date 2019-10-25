0553 313 94 23

ABD'den Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Savunma Bakanlığının Suriye'deki petrol kaynaklarını korumak için hazırlık yaptığını belirtti.

25 Ekim 2019 Cuma 07:39
ABD'den Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık

Beyaz Sarayda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley ile yapılan brifinge katılan 10 senatörden biri olan Linsdey Graham, brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Graham, Suriye'deki petrol kaynaklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, "Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye'nin belirli bölgelerindeki petrolün DEAŞ veya İran'ın eline geçmesini önleyebileceğimiz bir plan hazırlıyor." dedi.

Graham, planla alakalı detaylı bir bilgi paylaşmazken, ABD medyasında yer alan haberlere göre söz konusu petrol sahalarının korunması için 30 Abrams tankından oluşan zırhlı bir tugayın gönderileceği ileri sürüldü.

Söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda bölgede Rusya ve Suriye rejimine karşı ABD'nin ateş gücünde önemli bir artış sağlanmış olacak.

Pentagon: Askeri takviye yapılacak

Konuyla ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada da Savunma Bakanı Mark Esper'in DEAŞ ile mücadelenin Suriye'de devamı konusunda Başkan Donald Trump'a gerekli konularda tavsiyelerde bulunacağı ifade edildi. 

Açıklamada, şu ifade edelere yer verildi: 

"ABD ve ortaklarının DEAŞ'a karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri DEAŞ'ın önemli bir gelir elde ettiği Suriye'nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. DEAŞ'ın ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir." 

Gün içinde ABD medyası Pentagon'un Deyrizor'daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı askeri personel sevk edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi ise gönderilecek asker ve kuvvetlerin neler olacağı konusunda henüz bir karara varmadıklarını belirtti. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 07:39
  1. ABD
  2. Pentagon
  3. Suriye'deki petrol
  4. Linsdey Graham
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
    1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    4. "ABD iç savaşa doğru sürükleniyor"
    5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    6. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    9. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    17. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    21. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    22. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    23. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    24. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    25. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    26. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    27. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    28. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    29. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    30. 'Uluslararası bir marka olarak devam..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!