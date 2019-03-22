0553 313 94 23

ABD'den Suriye açıklaması: Ellerinde hiç toprak parçası kalmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ait toprak parçasının kalmadığını açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 19:39
ABD'den Suriye açıklaması: Ellerinde hiç toprak parçası kalmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:39
  1. ABD
  2. DAEŞ

YORUM YAZ

  • ibrahimibrahim16 dk önce
    kalmadi hepsini yahudilere ayarladiniz.
  • AbdülkadirAbdülkadir36 dk önce
    Tabii ki suriyede daeş kalmaz.Çünkü cıa onları berücistana afganistana götürdü çine ve hindistana karşı kanlı eylemler yaptıracaklar kuvvetle muhtemel .

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler yapılıyor
  1. Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler..
  2. Araçlardan ruhsatsız silah ve..
  3. 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları..
  4. MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı..
  5. Mehmet Ağar'dan çarpıcı 'CHP'..
  6. Başkan Çimen, Meclis Üyelerine..
  7. Yanan alana gelir getirici fidanlar..
  8. Mustafa Kutlu Kütüphanesi hizmete açıldı
  9. Karısını zincirle boğarak öldürdü
  10. Gümüşhane’de çiftçilere meyve fidanı..
  11. İsrail askerleri Gazze sınırında 2..
  12. "Suriye'de DEAŞ'ın elinde toprak..
  13. Düzce'de FETÖ'nün "avukat yapılanması"..
  14. Samsung Galaxy M20 ne kadar? | Samsung..
  15. Galatasaray'dan CAS açıklaması:..
  16. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
  17. Fatma Betül Sayan Kaya ve Av. Şeyma..
  18. AK Parti'nin Amasya mitingi
  19. Mahathir'e Pakistan'da devlet nişanı..
  20. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD Dışişleri..
Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

Günün Karikatürü

22 Mart 2019
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'