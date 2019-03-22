ABD'den Suriye açıklaması: Ellerinde hiç toprak parçası kalmadı
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ait toprak parçasının kalmadığını açıkladı.
22 Mart 2019 Cuma 19:39
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı.
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