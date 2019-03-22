ABD'den Suriye açıklaması: Ellerinde hiç toprak parçası kalmadı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ait toprak parçasının kalmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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