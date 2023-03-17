ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Rezalet ki ne rezalet

ABD Genelkurmay Başkanı ile CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret edip, teröristler için övgü dolu açıklamalar yapmasını "Bitleri kanlandı" ifadesiyle yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Türkiye düşmanları, seçim ve felaket atmosferi nedeniyle içe döndüğümüz bu günleri belli ki fırsat bellemişler" dedi.

Aytuğ, şunları kaydetti:

"ABD Genelkurmay Başkanı ile CENTCOM Komutanı, Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret etti. Ardından da komutanlıktan teröristler için övgü dolu bir açıklama geldi.

Eskiler böyleleri için "biti kanlandı" derler. Türkiye düşmanları, seçim ve felaket atmosferi nedeniyle içe döndüğümüz bu günleri belli ki fırsat bellemişler. ABD güdümlüler de büyük bir algı operasyonuna girişerek sanki seçimi altılı koalisyon kazanmış gibi yapay bir hava yaratıyorlar.

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Bu rezaleti, "Altılı koalisyonun yol haritası" olarak yorumlamak pekala mümkün.

Belli ki kazara iktidara gelirlerse askerlerimizi Irak ve Suriye'den çekip, Kürt koridorunun yeniden açılmasını sağlayacaklar. Böylece kendilerine sürekli destek sağlayan ABD'ye de diyetlerini ödeyecekler. Hatta belki Kıbrıs'tan bile vazgeçecekler. Binlerce askerimizin ve masum sivillerin kanıyla kazanılmış her karış toprağı bir an bile düşünmeden yabancı destekçilerine peşkeş çekecekler. Emin olun ki, eğer başımıza bu büyük felaket gelmeseydi, şimdilerde Mehmetçik, Suriye'de ABD'nin o çok korktuğu harekatı gerçekleştirip destan üstüne destan yazıyor olacaktı.

Şimdi anladınız mı, HDP'lilerin neden "Bize İçişleri ve Savunma Bakanlıklarını verseler bile almayız" deyip, kahkaha attıklarını? Çünkü ellerinde "Cumhurbaşkanlığını" bulunduracaklarına inanıyorlar..."