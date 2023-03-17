  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Rezalet ki ne rezalet
Medya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Rezalet ki ne rezalet

ABD Genelkurmay Başkanı ile CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret edip, teröristler için övgü dolu açıklamalar yapmasını "Bitleri kanlandı" ifadesiyle yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Türkiye düşmanları, seçim ve felaket atmosferi nedeniyle içe döndüğümüz bu günleri belli ki fırsat bellemişler" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 12:14:00 -
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Rezalet ki ne rezalet

ABD Genelkurmay Başkanı ile CENTCOM Komutanı'nın, Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret edip, teröristler için övgü dolu açıklamalar yapmasını "Bitleri kanlandı" ifadesiyle yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Türkiye düşmanları, seçim ve felaket atmosferi nedeniyle içe döndüğümüz bu günleri belli ki fırsat bellemişler" dedi. 

Aytuğ, şunları kaydetti:

"ABD Genelkurmay Başkanı ile CENTCOM Komutanı, Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret etti. Ardından da komutanlıktan teröristler için övgü dolu bir açıklama geldi.

Eskiler böyleleri için "biti kanlandı" derler. Türkiye düşmanları, seçim ve felaket atmosferi nedeniyle içe döndüğümüz bu günleri belli ki fırsat bellemişler. ABD güdümlüler de büyük bir algı operasyonuna girişerek sanki seçimi altılı koalisyon kazanmış gibi yapay bir hava yaratıyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu rezaleti, "Altılı koalisyonun yol haritası" olarak yorumlamak pekala mümkün.

Belli ki kazara iktidara gelirlerse askerlerimizi Irak ve Suriye'den çekip, Kürt koridorunun yeniden açılmasını sağlayacaklar. Böylece kendilerine sürekli destek sağlayan ABD'ye de diyetlerini ödeyecekler. Hatta belki Kıbrıs'tan bile vazgeçecekler. Binlerce askerimizin ve masum sivillerin kanıyla kazanılmış her karış toprağı bir an bile düşünmeden yabancı destekçilerine peşkeş çekecekler. Emin olun ki, eğer başımıza bu büyük felaket gelmeseydi, şimdilerde Mehmetçik, Suriye'de ABD'nin o çok korktuğu harekatı gerçekleştirip destan üstüne destan yazıyor olacaktı.

Şimdi anladınız mı, HDP'lilerin neden "Bize İçişleri ve Savunma Bakanlıklarını verseler bile almayız" deyip, kahkaha attıklarını? Çünkü ellerinde "Cumhurbaşkanlığını" bulunduracaklarına inanıyorlar..."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Barış

Türkiye cumhuriyeti devletini güçlü görenler bir şekilde bizi baypas etmek güçsüzleştirmek içerideki hainler dışarıdaki düşmanlar boş durmuyor bunlara rağmen asla uyumamalıyız gözümüzü dört açmalıyız seçimden sonra hesabını bu devlet kat be kat hesabını soracaktır biz eski Türkiye değiliz artık

Celal

Bu adam komutandan ziyade ite benziyor kendilerini bir zannediyor en kısa zananda bu ştler ortadoğudan defedilmeli bunun başka çaresi yok islam ve insanlık düşmanı bu güruhlar yokedilmelir
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23