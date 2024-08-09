ABD'den skandal "Türkiye" hamlesi! O faaliyetlerine apar topar hız verdi

İsmet Özçelik, ABD'nin iç sorunlarının giderek büyüdüğünü ve bölünme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Arap ülkelerinde de kırılmalar yaşandığını belirten Özçelik, vatandaşların tepkisinden kaygı duyulduğunu ifade etti. Türkiye'ye yönelik ABD faaliyetlerine dikkat çeken Aydınlık gazetesi yazarı, Türkiye-Rusya ve Türkiye-Çin ilişkilerini bozma çabalarına vurgu yaptı. Özçelik, Mavi Vatan tartışmalarının eş zamanlı olarak başlatıldığını ve bu durumun merkezi bir kampanya olduğunu da ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD sıkıntılı günler yaşıyor.

İç sorunlar giderek büyüyor.

Ekonomideki zorluklar…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Orta sınıfın hızla yoksullaşması…

Teksas, Kaliforniya, Alaska…

Bölünme riskiyle karşı karşıya.

(...)

ABD ile birlikte hareket eden Arap ülkeleri…

Onlarda da kırılmalar var.

Vatandaşlarının tepkisinden kaygılılar.

İran’ın vereceği yanıt…

Hele birleşik saldırı olursa…

İran, Yemen, Hizbullah…

Aynı anda düğmeye basarsa… Endişe büyük.

Hem de tahminlerin çok ötesinde.

TÜRKİYE

ABD durumu kurtarma çabasında.

Türkiye’deki faaliyetlerine hız verdi.

Çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

Türkiye-Rusya, Türkiye-Çin,

Türkiye-İran ilişkilerini bozma…

Türkiye-Suriye ilişkilerini engelleme gayretinde.

Son günlerdeki tavırlar…

İran’ı, Hizbullah’ı küçümseme…

“Danışıklı dövüş” iddiaları…

Daha önce Rusya için yapmışlardı.

Şimdi İran, Suriye ve Hizbullah için devredeler.

Merkezi bir kampanya olduğu anlaşılıyor.

Bazı dost unsurlar da oltaya takılıyor.

MAVİ VATAN

Eş zamanlı Mavi Vatan tartışması.

Mavi Vatan masalmış.

Türkiye’nin hakkı falan yokmuş.

Doğu Akdeniz’de faaliyet yürütmek akılsızlıkmış.

Libya’da anlaştığımız hükümet yasal değilmiş.

“Türkiye’nin tezleri uluslararası hukuka aykırı.” diyen bile çıktı.

CHP’nin kontenjan milletvekili Namık Tan…

Fonlanan siteler…

Amerikancı ve AB’ciler…

Karen Fogg’un arkadaşları…

Sanki bir yerden düğmeye basıldı.

Eş zamanlı harekete geçtiler.

BAĞLANTILI

Zamanlama manidar.

ABD bölgemizde iyice sıkıştı.

Psikolojik üstünlüğünü kaybetti.

Ukrayna’dan sonra Gazze…

Türkiye bölge ülkelerine yöneldi.

İşte tam da bu dönemde sahaya sürüldüler.

Gazze, suikastlar, İran, Hizbullah kampanyası

Mavi Vatan düşmanlığı…

Farklı gibi görünse de hepsi birbiriyle bağlantılı.

“Elemanlar” üzerinden Türkiye tehdit ediliyor. (...)"