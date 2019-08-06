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ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyon hamlesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:35
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecen olası harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı, "Ankara ile anlaşmayı umuyoruz" dedi.

Esper sözlerine "Yapacağımız şey şu: ABD, Türkiye ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye'nin kuzeyindeki ortak çıkarlarına bir kez daha zarar verecek tek taraflı sınır ötesi adımları engellemek" diye de ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:35
  1. Ankara
  2. ABD

YORUM YAZ

  • YusufYusuf1 sa önce
    Sen kimsin dunyanin obur ucundan gelip sinirimiz hakkinda ne yapip ne yapamicagimizi soyluyorsun. Ayin bir gun ansizin birseyler olursa haberiniz olur merak etme ecnebi artigi.
  • ahmetbulut0003ahmetbulut00031 sa önce
    engelleyemezsin reis inat ettimi kimsiyi dinlemez amerika köpeyi
  • yazmıyorumyazmıyorum1 sa önce
    bu pislik conipiçlerinin üslerinin kapatılması için hükümet neyi bekliyor üsler derhal kapatılmalı türkiyenin egemenlik haklarını hiçe sayan bu conilere ensert karşılık verilmeli bu .. coni pi.lerineensert karşılık verilmeli

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