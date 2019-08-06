ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyon hamlesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecen olası harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı, "Ankara ile anlaşmayı umuyoruz" dedi. Esper sözlerine "Yapacağımız şey şu: ABD, Türkiye ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye'nin kuzeyindeki ortak çıkarlarına bir kez daha zarar verecek tek taraflı sınır ötesi adımları engellemek" diye de ekledi.

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