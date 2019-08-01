ABD'den skandal 'güvenli bölge' açıklaması: YPG'yi koruyacağız Terör örgütlerinin hamisi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü YPG konusunda, "bizim için savaşanları korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de 'güvenli bölge' gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "YPG zarar görmesin" tehdidi Jeffrey, terör örgütü YPG/PKK konusunda Türkiye'ye küstah bir şekilde ihtar vererek "Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor" dedi. DAEŞ'in Suriye ve Irak'ya hala bir tehdit olduğunu belirten Jeffrey, terör örgütü SDG/YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda DAEŞ kalıntılarıyla mücadele ettiğini söyledi.

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