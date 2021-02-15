ABD'den skandal Gara mesajı: Haber doğruysa PKK'yı kınıyoruz
Terör örgütü PKK'nın sahibi ve hamisi olan ABD, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için sözde bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda yer alan "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri büyük tepki topladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için sözde bir başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri büyük tepki topladı.