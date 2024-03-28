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Dünya ABD'den skandal! Filistin mesajı paylaştı FBI ajanları kapısına dayandı
Dünya

ABD'den skandal! Filistin mesajı paylaştı FBI ajanları kapısına dayandı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 21:17:00 - 2024-03-28 21:22:16
ABD'den skandal! Filistin mesajı paylaştı FBI ajanları kapısına dayandı

İsrail'in katliam ortağı ABD'de FBI ajanları, Facebook'ta Filistin'e destek mesajı paylaşan Müslüman bir kadını evine giderek sorgulamak istedi.

Oklahoma eyaletinin Stillwater kentinde Müslüman bir kadın, "sosyal medyada yaptığı bir paylaşım hakkında" konuşmak istedikleri gerekçesiyle kapısına gelen ve kendilerini FBI ajanı olarak tanıtan biri kadın 3 kişi ile diyaloğunu kayda aldı.

Videoda adının "Rola Abdeljawad" olduğunu söyleyen kadının, söz konusu kişilerden kimliklerini göstermelerini ısrarla istediği halde, 3 ajanın "bunu geldiğimizde zaten yaptık" diyerek kendilerini tanıtmak istememeleri dikkati çekti.

Söz konusu kişilerin sorularına "avukatım ile konuşun" diyerek cevap vermek istemeyen Müslüman kadına ajanlar, avukatı ile araması için FBI Oklahoma ofisinin numarasını verdi.

"İfade özgürlüğü hakkımı kullandığım için gelip benimle konuşmak istemeniz tuhaf"

Müslüman kadın, "Aradığımda onlara 'Facebook beni paylaşımım için işaretledi' mi diyeceğim? Biz artık istediğimizi söyleyebileceğimiz özgür bir ülkede yaşamıyor muyuz? İfade özgürlüğü hakkımı kullandığım için gelip benimle konuşmak istemeniz tuhaf." diye konuştu.

FBI ajanının da bu tür konuşmaları yaptıklarını söylemesi üzerine Müslüman kadın şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu konuşmayı bu mahalledeki herkesle mi yapıyorsunuz? Bir ABD vatandaşı olarak bütün yaptığım, ifade özgürlüğü hakkımı kullanarak halka açık bir sosyal medya platformunda kendi fikrimi dile getirmek oldu. ABD'de çoğu kimse özellikle yaşlı nesiller Facebook kullanır. Bütün vatandaşların hepsini sorguluyor musunuz?"

Ajanlar bunun üzerine kadına kendilerine konuşmak zorunda olmadığını ve FBI ofisini araması gerektiğini belirterek ayrıldı.

FBI ajanları araçlarına binerken kayıt almaya devam eden kadın, "Bunlara sözde FBI deniyor." diyerek videonun sonunda kendi kimlik ve konum bilgilerini paylaştı ve "Burası Amerika." ifadesini kullandı.

"Bu tür tacizler özellikle son aylarda ülkenin her yerinde arttı"

Bu konuda AA muhabirinin ulaştığı, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Oklahoma Şubesi (CAIR-OK) Başkanı Adam Soltani, sosyal medya paylaşımını gördüklerini, kendilerine henüz bir başvuru yapılmadığını ve olayı araştırdıklarını belirtti.

Soltani, "Ancak bu olay bizim için sürpriz değil. İfade özgürlüğüne yönelik bu tür korkutmaya yönelik tacizler özellikle son aylarda ülkenin her yerinde arttı. Maalesef bu tür olaylarla uzun zamandır uğraşıyoruz." dedi.

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