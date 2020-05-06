ABD'den skandal açıklama: Egemenliğini tanımaya hazırız

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tel Aviv'in egemenliğini tanıyacağız"

Amerikalı ve İsrailli yetkililerce yürütülen Batı Şeria'daki bölgelerin haritalandırılması sürecinin "birkaç hafta içinde" tamamlanacağını belirten Friedman, "Haritalandırma süreci sonlanınca ve İsrail hükümeti C bölgesindeki inşaatları durdurmayı kabul edince, Başbakan (Binyamin Netanyahu), Trump'ın planını Filistinliler ile müzakereye hazır olduğunda, ki bu pazar kendisi buna hazır olduğunu söyledi, Trump'ın planı doğrultusunda İsrail'in parçası olacak bölgelerde Tel Aviv'in egemenliğini tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon hükümeti anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.