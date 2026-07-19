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Gündem ABD’den Siyonist İsrail’e büyük takviye: İlave yakıt ikmal uçakları bölgeye sevk edildi
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ABD’den Siyonist İsrail’e büyük takviye: İlave yakıt ikmal uçakları bölgeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD’den Siyonist İsrail’e büyük takviye: İlave yakıt ikmal uçakları bölgeye sevk edildi

Walla'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, İsrail'e yönelik hava lojistiğini güçlendiriyor. Haberde, son 24 saatte 14 ilave yakıt ikmal uçağının bölgeye ulaştığı, toplam konuşlandırmanın yaklaşık 100 uçağa çıkarılmasının planlandığı öne sürüldü.

İran ile tırmanan gerilim sürerken, ABD'nin İsrail'e yönelik askeri sevkiyatını artırdığı iddia edildi. İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi İsrail'e toplamda yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı konuşlandırmayı planlıyor.

Haberde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 14 ilave yakıt ikmal uçağının son 24 saat içerisinde İsrail'e ulaştığı belirtilirken, bu uçakların başta askeri hava üsleri olmak üzere Eylat'taki Ramon Havalimanı'nda konuşlandırılacağı ifade edildi.

Ben Gurion Havalimanı da kullanılabilir

Askeri kaynaklar, operasyonların genişlemesi ve ilave hava lojistiğine ihtiyaç duyulması halinde ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'nı da kullanabileceğini öne sürdü.

Savaş uçakları da Orta Doğu'ya kaydırılıyor

Haberde ayrıca ABD'nin İngiltere'de bulunan F-35 savaş uçakları ile Almanya'da konuşlu F-15 savaş uçaklarının da Orta Doğu'ya sevk edilmeye başlandığı iddia edildi.

Sevk edilen hava unsurları arasında, hava savunma sistemleri ve radarları hedef almaya yönelik elektronik harp ve özel görev kabiliyetine sahip uçakların da bulunduğu öne sürüldü.

Operasyonların kapsamı genişleyebilir iddiası

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD'nin İran'a yönelik devam eden hava operasyonlarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı ileri sürülüyor. Bu çerçevede bölgeye yalnızca yakıt ikmal uçaklarının değil, ilave savaş uçaklarının da sevk edilmeye başlandığı iddia ediliyor.

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