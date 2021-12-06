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Dünya ABD'den sert tepki: Demokrasiye ve adalete hakaret!
Dünya

ABD'den sert tepki: Demokrasiye ve adalete hakaret!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar askeri yönetiminin ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çi’yi hapis cezasına çarptırmasını "demokrasiye ve adalete hakaret" olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 20:55:00 -
ABD'den sert tepki: Demokrasiye ve adalete hakaret!

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin 4 yıl hapis cezasına çarptırılması üzerine yazılı açıklama yapan Blinken, "Myanmar rejiminin, Aung San Suu Çi’nin haksız yere mahkum etmesi ve demokratik olarak seçilmiş diğer yetkililerin baskı altına alınması, Myanmar'da demokrasiye ve adalete hakarettir." ifadesini kullandı.

Rejimin hukukun üstünlüğünü göz ardı etmeye devam etmesi ve Myanmar halkına karşı şiddet kullanması, ülkede demokrasiye giden yolu restore etmenin aciliyetini ortaya koyduğunu kaydeden Blinken, "Rejimi, Aung San Suu Çi'yi ve diğer demokratik yollarla seçilmiş yetkililer de dahil olmak üzere haksız yere gözaltına alınan herkesi serbest bırakmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, askeri rejimi, ASEAN’daki mutabakatta kararlaştırıldığı üzere halkın çıkarına barışçıl bir çözüm aramak için tüm taraflarla yapıcı diyaloğa girmeye çağırdığını belirtti.

ABD'li Bakan, "Burma halkının özgürlük ve demokrasi özlemlerine katılıyoruz ve rejimi şiddet kullanımına son vermeye, halkın iradesine saygı duymaya ve Burma'nın demokratik geçişini yeniden kurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Suu Çii, 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin, bir dizi suçlamayla yargılandığı davaların ilkinde 4 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirilmişti.

Ev hapsinde bulunan Suu Çii'nin, hapishaneye konulup konulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Myanmar eski Devlet Başkanı Win de aynı suçlamalarla 4 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre ise ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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