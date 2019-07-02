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ABD’den şaşırtan itiraf: Obama onunla görüşmek için yalvarıyordu

ABD Başkan Donald Trump, Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, ”Obama, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la görüşebilmek için sürekli yalvarıyorlardı. Ama Başkan Kim görüşmüyordu. Bizim kimyamız uyuşuyor ya da ona benzer bir şey oluyor” dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:54
ABD’den şaşırtan itiraf: Obama onunla görüşmek için yalvarıyordu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la pazar günkü görüşmesinin hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkan Donald Trump, Obama'nın da Kim'le görüşmek istediğini ama reddedildiğini ileri sürdü.

Obama yönetiminin bu görüşme için yalvardığını söyleyen ABD başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

Görüşebilmek için sürekli yalvarıyorlardı. Ama Başkan Kim görüşmüyordu. Bizim kimyamız uyuşuyor ya da ona benzer bir şey oluyor.

Öte yandan,Barack Obama'nın eski istihbarat şefi James Clapper bu iddiayı yalandı.

CNN'e konuşan Clapper Trump'ı kastederek “Bunu nereden çıkardı, bilmiyorum” dedi.

"Hiç duymadım"

Söz konusu iddiayı ilk kez duyduğunu ifade eden Clapper, sözlerini şöyle sürdürdü:

Obama yönetimi sırasında Kuzey Kore'yle ilgili katıldığım hiçbir tartışmada, Başkan Obama'nın Kim'le görüşmek istediğini hiç duymadım.

Röportajın devamında Trump ve Kuzey Kore ziyaretinin ABD için tarihi bir an olduğunu kabul eden Clapper,Trump'ın ülkeye giren ilk ABD başkanı olduğunu da vurguladı.

Bunun yanında, Obama'nın ulusal güvenlik danışman yardımcısı da Trump'ın iddiasını sert biçimde reddetti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Trump yalan söylüyor. 8 yıl orada kaldım. Obama'nın Kim'le görüşmeye çalıştığını görmedim” diyen Ben Rhodes, sözlerini şöyle noktaladı:

Dış politika bir ‘reality show' değildir. Gerçekliğin kendisidir.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:54
  1. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  2. ABD Başkan Donald Trump
  3. Obama
  4. James Clapper
  5. CNN
  6. Ben Rhodes
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  8. dış politika

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