ABD’den sapkınlara skandal destek! Homolara kalkan oldular Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye’deki Büyükelçiliği ve Konsoloslukları, sapkınların sözde ayı nedeniyle elçilik binalarına LGBTİ bayrakları asma kararı aldı. ABD'nin bu hamlesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından sözde 'Onur ayı' nedeniyle elçilik binasına LGBTİ+ (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, intersex) bayrağı asıldı. Elçiliğin sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD’nin Türkiye’deki Büyükelçiliği ve Konsoloslukları, Lezbiyen,Gey,Biseksüel,Trans & İnterseks bireylerle birlikte dünya çapındaki #OnurAyı kutlamalarına katılmaktan gurur duymaktadır. ABD’nin, herkes için insan haklarını savunma kararlılığını bir kez daha teyit ediyoruz." İşte sosyal medyadaki o tepkiler:

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