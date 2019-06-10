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ABD’den sapkınlara skandal destek! Homolara kalkan oldular

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye’deki Büyükelçiliği ve Konsoloslukları, sapkınların sözde ayı nedeniyle elçilik binalarına LGBTİ bayrakları asma kararı aldı. ABD'nin bu hamlesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
ABD’den sapkınlara skandal destek! Homolara kalkan oldular

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından sözde 'Onur ayı' nedeniyle elçilik binasına LGBTİ+ (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, intersex) bayrağı asıldı.

Elçiliğin sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’nin Türkiye’deki Büyükelçiliği ve Konsoloslukları, Lezbiyen,Gey,Biseksüel,Trans & İnterseks bireylerle birlikte dünya çapındaki #OnurAyı kutlamalarına katılmaktan gurur duymaktadır.

ABD’nin, herkes için insan haklarını savunma kararlılığını bir kez daha teyit ediyoruz."

İşte sosyal medyadaki o tepkiler:

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
  1. Ankara
  2. LGBT
  3. ABD

YORUM YAZ

  • Ali FarrahAli Farrah13 dk önce
    Homofobik olmayin belkide babaniz gay bilmiyorsunuz
  • hasanhasan27 dk önce
    Her zamanki gibi insanliktan nasibini almamis, yobaz yorumlarla doldurmus yuce milletimiz. Daha insan olamamissiniz, musluman nasil olacaksiniz...
  • AlperenAlperen44 dk önce
    sapkın bir ülke olan Amerika’nın bu tür ahlaksız pankart ve afişlerini gelişi güzel sergilemesine müsaade edilmemelidir. .Büyükelçilik binalarına yeni düzenlemeler getirip bu tür sapkın eylemlere kol kanat germeleri engellenmelidir.
  • İs-hakİs-hak51 dk önce
    ey abd sizin insakları anlayışınıza köpekler s... Siz ancak hertürlü pisliklerin toplandığı havuzda bocalar durursunuz size yakışan sıfat tam olarak insanlık katilisiniz, allah sizin belanızı versin tabiki verecekde.
  • Üç hilalÜç hilal53 dk önce
    Bunlara destek chp den de gelmeli canan bunları bağrına basmalı geri kalmayın ayıp oluyor mesela meral de temelde bi kaç laf etmeli bunlar oy deposu kaçırmayın uyarayım
  • sapkınsavarsapkınsavar53 dk önce
    Özellikle şiddete meyilli olmaları nedeniyle Amerikan ordusundaki homolar ıraklı ve afgan Müslüman kardeşlerimize işkence için kullanıldılar. Namus kavramına önem veren Müslüman erkeklerini aşağılamak için bu homolar onlara tecavüz ederek işkence yaptı. Pkk ve fetöden sonra lgbtp de amerikan himayesindedir. Homoların asıl derdi zina değil. O olsaydı kendileri gibi müptezel ve sapık birilerini bulur gizlide kuytuda iğrençliklerini yaşarlardı. Bunların asıl amacı ahlaki yapımızı bozmak gençleri dejenere etmek ve insanımızı hiçbir kutsalı olmayan mutantlara dönüştürmek. Gün olur sarı kırmızı yeşil pkk paçavrasıyla gün olur yedi renkli lgbtp beziyle meydana çıkarlar. Aman dikkat!
  • VatandaşVatandaş57 dk önce
    Fuck you ABD for all time.
  • 57 dk önce
  • Emine Altin Emine Altin 1 sa önce
    Nede olsa kafir guruhu Allah'in yasakladigi herseyin tarafindalar ama musluman olarak sadece nefislerinin pesinden giden bu sapkinliga karsi mucadele edecegiz
  • teraziterazi1 sa önce
    Ben hiç tepki göstermedim. İ.neliklerinin bayrağını dikmişler. İsabet olmuş. Malumun ilanı olmuş.

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