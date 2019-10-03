ABD'den şaka gibi güvenli bölge açıklaması!

Türkiye'nin Güvenli Bölge konusundaki eleştirilerine cevaplandıran ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, “Ben, tüm anlaşmaları yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bu bir denge. İlerleme kaydettik” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, Fırat'ın Doğusunda güvenli bölge oluşturma yönündeki taahhütlerin kendilerine düşen kısmını yerine getirdiklerini belirtti.

Michael Mulroy, bugünkü basın toplantısında Türkiye'den gelen ve güvenli bölge konusunda Washington ile ortak çalışmalardan memnun olunmadığını belirten açıklamalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Ben, tüm anlaşmaları yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunun çalıştığını düşünüyoruz. Bu bir denge. İlerleme kaydettik. Bunlar, karada ve havada ortak devriye faaliyetleri, birlikte çalıştığımız koordinasyon merkezinin oluşturulması. Bunların öne çıkarabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum”

Daha önceTürkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, “Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” ifadelerini kullanmıştı.