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Dünya ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi! Afganistan detayı bomba
Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi! Afganistan detayı bomba

Joe Biden yönetimindeki ABD, daha önce Afganistan için ayırdığı helikopterler ve diğer askeri ekipmanların Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik bir plan üzerinde düşündüğü öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 10:11:00 -
ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi! Afganistan detayı bomba

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna, ABD'den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askeri ekipmanları talep etti.

Ukraynalı yetkililer konuyu, bu ülkeye daha çok ekipman gönderilmesine olumlu yaklaşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüştü ancak şu anda soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi bu planı henüz onaylamadı.

Söz konusu ekipmanlar arasında Mi-17 tipi helikopterler de bulunduğunu iddia eden yetkililer, bu helikopterlerin Ukrayna askeri güçlerine daha çok hareket alanı sağlayacağını söyledi.
Öte yandan, Ukraynalı bir yetkili ise Stinger hava savunma sistemi için de ABD'ye yönelik lobi yapıldığını aktardı.

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