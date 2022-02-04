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Gündem ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Yola çıktılar!
Gündem

ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Yola çıktılar!

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim sürerken, ABD'nin Doğu Avrupa'ya göndereceği 8 bin 500 askerden bir kısmı yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 09:48:00 - 2022-02-04 09:51:56
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Yola çıktılar!

Çoğu 82'nci Hava Bölüğü'nden olan ve Kuzey Carolina'daki Fort Bragg askeri üssünden havalanan uçaklardaki bin 700 asker Polonya'da, 300 asker ise Almanya'da konuşlandırılacak.

ABD, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasının ardından Polonya ve Romanya'ya 3 bin ek asker göndereceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 8 bin 500 askerini Avrupa'ya konuşlandırma olasılığı dâhilinde alarma geçiren ABD'nin hali hazırda Avrupa'da 75 bin ile 80 bin arasında askeri bulunuyor.

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