ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Yola çıktılar!

Çoğu 82'nci Hava Bölüğü'nden olan ve Kuzey Carolina'daki Fort Bragg askeri üssünden havalanan uçaklardaki bin 700 asker Polonya'da, 300 asker ise Almanya'da konuşlandırılacak.

ABD, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasının ardından Polonya ve Romanya'ya 3 bin ek asker göndereceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 8 bin 500 askerini Avrupa'ya konuşlandırma olasılığı dâhilinde alarma geçiren ABD'nin hali hazırda Avrupa'da 75 bin ile 80 bin arasında askeri bulunuyor.