ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Yola çıktılar!
Ukrayna ile Rusya arasında gerilim sürerken, ABD'nin Doğu Avrupa'ya göndereceği 8 bin 500 askerden bir kısmı yola çıktı.
Çoğu 82'nci Hava Bölüğü'nden olan ve Kuzey Carolina'daki Fort Bragg askeri üssünden havalanan uçaklardaki bin 700 asker Polonya'da, 300 asker ise Almanya'da konuşlandırılacak.
ABD, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasının ardından Polonya ve Romanya'ya 3 bin ek asker göndereceğini duyurmuştu.
Yaklaşık 8 bin 500 askerini Avrupa'ya konuşlandırma olasılığı dâhilinde alarma geçiren ABD'nin hali hazırda Avrupa'da 75 bin ile 80 bin arasında askeri bulunuyor.