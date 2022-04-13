ABD'den Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelere tehdir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Rusya'ya yönelik olarak devreye alınan yaptırımlara katılmayan ülkeleri uyardı.



Yellen Rusya'nın 'acımasız savaşını' kınamaktan kaçınan ve yaptırımları boşluğu doldurmak için bir fırsat olarak gören ülkelerin bu adımlarının bazı sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Washington'daki bir etkinlikte yapacağı konuşma metninde Yellen, ABD ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımları delen ülkelere kayıtsız kalmayacakları mesajı verdi.

Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik görünümü bozduğunu kaydeden Yellen "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rus işgali sonrası birçok ülkenin küresel tepki vermek için bir araya geldiğini belirten Yellen "Ancak bazı ülkeler belki oluşan boşluğu doldurmak ve Rusya ile ilişkilerini sürdürmek için çekimser kaldı" dedi. Bunun 'basiretsiz' bir yaklaşım olduğunu ifade eden Yellen "Oluşturduğumuz bu koalisyon yaptırımları görmezden gelenlere karşı da kayıtsız kalmayacak" değerlendirmesini yaptı.

Yellen'ın açıklamaları, Başkan Joe Biden'in Rusya'ya yaptırım uygulamayan Hindistan'a 'Rusya'dan daha çok petrol almanın ülkenin çıkarına olmayacağı' uyarısının ardından geldi.

Yellen konuşmasında IMF ve Dünya Bankası'nın modernize edilmesi gerektiğini de dile getirdi.