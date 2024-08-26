ABD'den piyasalara bomba gibi düşen altın tavsiyesi geldi: Fiyat yükseliyor hemen bunu yapın

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu.

Geride bıraktığımız haftada yatırımcısına en çok kazandıran altın oldu. Ons altının fiyatı 2 bin 500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

'Altın alın' tavsiyesi

Ekonomim.com'un Cnbc-e'ye dayandırdığı habere göre Bank of America (BofA) yatırım stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu. Hartnett, Perşembe günü yayınladığı notta, yatırımcılara "merkez bankalarının yaptığı şeyi yapmalarını, altın almalarını" önerdi.

Hartnett, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesinin gelecek yıl enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceğini ifade etti. Bu durumda, altın gibi reel varlıkların, tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekti.

ABD teknoloji hisselerini geride bırakıyor

Altın, bu yıl yüzde 20 civarında değer kazanarak, S&P 500'ü birkaç puan geride bırakırken teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu vurguladı.

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Yükseliş yatırımcıların ilgisini çekmedi

Business Insider'da yer alan habere göre ilginç bir şekilde, altının bu yükselişi yatırımcıların ilgisini çekmedi. Altın bu yıl 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşadı, yani yatırımcılar bu rekor ralliden kar elde etme yoluna gittiler. Hartnett, bu durumun sadece merkez bankalarının eşi benzeri görülmemiş altın alımlarıyla açıklanabileceğini belirtti ve Çin'in merkez bankasının 2023'te en büyük altın alıcısı olduğunu ekledi.

"Altın şu anda ikinci en büyük rezerv varlığıdır ve varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahiptir" ifadelerini kullanan Hartnett, yatırımcılara IAUM ve GLDM gibi altın ETF'lerini değerlendirmelerini önerdi.

Altın fiyatları Cuma günü yüzde 1,23 artışla 2.547,60 dolara ulaştı ve Salı günü ulaşılan rekor seviyenin sadece 23 dolar altında kaldı. Fiyatlar o kadar yüksek ki, standart bir altın külçesi artık 1 milyon dolara mal oluyor.