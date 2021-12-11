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Dünya ABD’den petrol hamlesi!
Dünya

ABD’den petrol hamlesi!

Küresel haydut ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 sayı arttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 08:39:00 -
ABD’den petrol hamlesi!

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 artarak 471'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 213 arttı.

Perşembe gününü 74,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,67 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 70,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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