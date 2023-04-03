ABD'den OPEC+ açıklaması: Makul değil

Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararına ilişkin Kirby, "Piyasa belirsizliği göz önüne alındığında şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Kirby, petrol fiyatlarının geçen seneye kıyasla önemli ölçüde düştüğünü belirterek, varillere değil, fiyatlara odaklandıklarını ve Amerikalı tüketiciler için fiyatların düşürülmesi kapsamında çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan ile bu hususta diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyen Kirby, diğer yandan bu kesintilerin doğru olmadığı konusundaki tutumlarını ilettiklerini kaydetti. Kirby, her konuda aynı fikirde olmasalar da Suudi Arabistan'ın stratejik bir ortak olduğunu ve birçok hususta beraber çalıştıklarının altını çizdi.