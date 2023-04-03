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Dünya ABD'den OPEC+ açıklaması: Makul değil
Dünya

ABD'den OPEC+ açıklaması: Makul değil

Yeniakit Publisher
2023-04-03 20:14:00 -
ABD'den OPEC+ açıklaması: Makul değil

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının makul olmadığını söyledi.

Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararına ilişkin Kirby, "Piyasa belirsizliği göz önüne alındığında şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Kirby, petrol fiyatlarının geçen seneye kıyasla önemli ölçüde düştüğünü belirterek, varillere değil, fiyatlara odaklandıklarını ve Amerikalı tüketiciler için fiyatların düşürülmesi kapsamında çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan ile bu hususta diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyen Kirby, diğer yandan bu kesintilerin doğru olmadığı konusundaki tutumlarını ilettiklerini kaydetti. Kirby, her konuda aynı fikirde olmasalar da Suudi Arabistan'ın stratejik bir ortak olduğunu ve birçok hususta beraber çalıştıklarının altını çizdi.

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Yorumlar

Eren

Amerika ve ab nin hergün yıkılışını hazırlayan haberler. Elbette bizide zorluyor. Ancak bu kan emicilerinde düzenleri hergün bozuluyor.
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