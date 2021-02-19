  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan AİHM'nin 'serbest bırakın' çağrısına tepki: Yasa dışı

Bill Gates'ten aşı çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Böyle skandal bir cümle duyulmamıştır

Dilipak'tan şaşırtan değerlendirme: İlla bir anayasanın olması gerekmiyor

Şehit annesi CHP'yi rezil kepaze etti

AK Parti: CHP bunu HDP'ye sormalı

Mısır'dan Akdeniz hamlesi!

Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...

Bahçeli'den zehir zemberek Gara açıklaması: PKK'nın yedek kulübesi...

Yeni gerilim kapıda! Rusya'dan ABD'ye sert cevap
Dünya ABD'den NATO'ya Afganistan güvencesi
Dünya

ABD'den NATO'ya Afganistan güvencesi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde üye ülkelerin bakanlarına hitap eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, ABD askerlerinin Afganistan'dan acele bir şekilde çekilmeyeceğinin garantisini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 01:19:00 -
ABD'den NATO'ya Afganistan güvencesi

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, Austin'in ağırlıklı olarak Irak ve Afganistan'daki durumun görüşüldüğü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'li Bakan'ın mevkidaşlarına, ülkesinin Afganistan'daki savaşı bitirmek üzere başlatılan diplomatik sürece bağlı olduğunu aktardığı vurgulandı.

Austin'in ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmayı detaylı incelediklerini söylediğine işaret edilen açıklamada, "ABD'nin Afganistan'dan düzensiz ve aceleci bir çekilme gerçekleştirmeyeceği konusunda ittifaka teminat verdi." ifadesine yer verildi.

NATO'nun Irak'taki faaliyetlerini de takdirle karşıladığı belirtilen Austin'in, NATO'nun çabalarıyla Irak ordusunun kendi kendini idame edecek seviyeye getirebileceğine inandığını ifade ettiği aktarıldı.

ABD Mayıs'tan itibaren askerini çekecek

ABD 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya yapmış ve anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021 itibarıyla Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti.

Anlaşmaya göre, ABD'nin mayıs itibarıyla tüm askerlerinin Afganistan'dan çekmesi bekleniyor. Ancak Biden yönetimi, 20 Ocak'ta göreve geldikten hemen sonra başta Taliban ile yapılan anlaşma olmak üzere, ABD'nin bu ülkedeki güçlerinin durumuna yönelik inceleme başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştir..
Mısır'dan Akdeniz hamlesi!
Dünya

Mısır'dan Akdeniz hamlesi!

Mısır, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramalarına başlayacağını duyurdu.
Selahattin Demirtaş'tan 'Gara' mesajı: 'Siyasi şov amaçlı operasyonun sorumluluğu HDP'ye yüklenemez'
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan 'Gara' mesajı: 'Siyasi şov amaçlı operasyonun sorumluluğu HDP'ye yüklenemez'

Kobani olaylarının baş müsebbibi Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla twitter hesabından mesaj paylaşarak Gara'da şehit olan vatanda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay