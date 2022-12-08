ABD'den NATO ve Türkiye açıklaması
Amerika Berleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO ve Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Blinken, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya katılımı Türkiye ve ABD arasında ikili bir meseleye dönüşmeyecek." dedi.
Türkiyenin, Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılımına ilişkin güvenlik endişelerinin iletildiğini belirten Blinken, "Finlandiya Dışişleri Bakanı, NATO üyeliğine ilişkin mutabakatla bağlantılı Türkiye'nin endişelerinin aydınlatıldığını söyledi." açıklamasını yaptı.