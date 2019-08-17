ABD'den müşterek harekat merkezi açıklaması ABD'nin Türkiye Elçiliği, sınırdaki müşterek harekat merkezine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ABD Avrupa Komutanlığı: Sınırdaki müşterek harekat merkezi için çabalar devam edecek. Ayrıntılar Geliyor...

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