ABD'den milyarlarca dolarlık silah alan Prens Selman'a büyük şok

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile ilişkilerine dair dikkat çeken açıklama yaptı.

Donald Trump döneminde Washington-Riyad hattında Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama Psaki'den geldi.

Psaki, "İş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik." ifadesini kullandı.

Biden'ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya yanıt veren Psaki, "Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır. Kesin bir tarih veremem ama uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum." yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan'ın kendini koruma noktasındaki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, önceki yönetimden farklı olarak kaygı duydukları konu başlıklarını Riyad'a ilettiklerini sözlerine ekledi.

Trump'ın ardından Biden yönetiminin MBS'den ziyade Kral Selman'ı "muhatap lider" olarak gördüğünü ortaya koyması, ABD medyasında "somut bir yaklaşım farkı" olarak değerlendirildi.

ABD'den milyarlarca dolarlık silah aldı

Suudi Arabistan'ın ABD'den aldığı milyarlarca dolarlık silah sistemini eski ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına, üzerinde Suudi Arabistan'a son dönemde satılan 12,5 milyar dolarlık silahların olduğu karton bir panoyu da göstermişti.

Eski Başkan Trump ayrıca, Suudi Arabistan'ın sipariş verdiği 13 milyar dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD), 3,8 milyar dolar değerinde C-130 taktik nakliye uçağı, 1,2 milyar dolar değerinde tank ve 1,4 milyar dolar değerinde P-8 Poseidon savaş uçağı için de çalışmalara başladıklarını ve en kısa süre içinde bu silahları teslim edeceklerini söylemişti.