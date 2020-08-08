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Aktüel

ABD’den Lübnan’a insani yardım ve destek açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:10:41 -
ABD’den Lübnan’a insani yardım ve destek açıklaması

ANKARA (AA) - ABD, Lübnan’da meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle bu ülkeye 17 milyon dolardan fazla insani yardım taahhüdünde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Lübnan’da meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin yasını tuttuklarını belirterek, hayatta kalanlar, aileleri ve tüm Lübnan halkı için dua ettiklerini bildirdi.

"ABD gıda ve tıbbi yardım dahil Lübnan’daki felaket için ilk afet yardımı olarak 17 milyon dolardan fazla taahhütte bulundu." ifadelerini kullanan Pompeo, söz konusu patlamaya yönelik şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yapılması yönündeki çağrılarına katıldıklarını vurguladı.

- "Lübnan halkının yanındayız"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da ABD’nin, Beyrut’daki Büyükelçiliği vasıtasıyla daha fazla sağlık ve insani ihtiyaçlarının belirlenmesi için sahadaki yetkililerle birlikte çalışacağını ve ileride daha fazla yardım sağlayacağını dile getirdi.

O’Brien "ABD, bu trajedide hayatını kaybedenlerin ailelerinin tamamına taziyelerini sunuyor. Lübnan halkının yanındayız ve bu zor zamanda tüm desteğimizi sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

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