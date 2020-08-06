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Aktüel

ABD'den Libya'daki "kaçakçılık" ile ilgili 3 şahıs ve 1 şirkete yaptırım

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:48:19 -
ABD'den Libya'daki "kaçakçılık" ile ilgili 3 şahıs ve 1 şirkete yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD, Libya'da "kaçakçılık şebekesi" olarak hareket ettikleri ve bölgedeki gerginliğe katkıda bulundukları gerekçesiyle Libya vatandaşı 3 kişi ve Malta merkezli bir şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Libya vatandaşı Faysal el-Vadi'yi, uyuşturucu ve Libya petrolünü Malta'ya kaçırdığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını vurguladı.

Ayrıca bu kapsamda, El-Vadi ile bağlantılı Musbah Muhammed Vadi ve Nureddin Milud Musbah'ın yanı sıra Malta merkezli Alwefq Ltd. şirketinin de yaptırım listesine eklendiğini kaydeden Pompeo, yaptırımlar kapsamında bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el konulacağını belirtti.

Pompeo, açıklamada "Kaçakçılık rotalarının, petrol tesislerinin ve ulaştırma ağlarının kontrolü üzerine yapılan rekabet, Libya'daki çatışmanın temel etkenlerindendir." değerlendirmesinde de bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Libya'nın barış, güvenlik ya da istikrarını baltalayan herkese karşı somut adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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