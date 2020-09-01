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Aktüel ABD'den Kuzey Kore'ye balistik füze geliştirmede materyal tedarik edenlere yaptırım tehdidi
Aktüel

ABD'den Kuzey Kore'ye balistik füze geliştirmede materyal tedarik edenlere yaptırım tehdidi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:51:58 -
ABD'den Kuzey Kore'ye balistik füze geliştirmede materyal tedarik edenlere yaptırım tehdidi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze geliştirmede ihtiyaç duyduğu materyallerin listesini paylaşarak, tedarik edenlere yaptırım tehdidinde bulundu.

Bakanlık, "Kuzey Kore Balistik Füze Tedarik Danışmanlığı" başlıklı bir rapor yayımlayarak, Pyongyang'ın balistik füze yapımında ihtiyaç duyduğu malzemelerin listesini paylaştı.

Listede, içinde kimyasal alaşımlardan, elektronik ekipmanlara kadar birçok materyal bulunuyor.

Raporda, doğrudan veya dolaylı yoldan Kuzey Kore'ye aradığı malzemeleri satan tüm şirket ve ülkelere "ağır yaptırımlar" uygulanacağı belirtildi.

Materyallerin yanı sıra ABD tarafından yaptırım uygulanan Kuzey Koreli şirketlerin ve bireylerin de paylaşıldığı raporda, listelenen kişi ve kuruluşlarla iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarını ihlal eden balistik füze yeteneklerini genişletmeye yönelik devam eden çabaları hem bölgesel hem de küresel istikrar için önemli bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Kuzey Kore'nin füze üretme çabalarından oluşan tehdidi sınırlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, özel şirketlere de bu konuda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

- ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kuzey Kore ile balistik ve nükleer füze testlerinin durdurulması konusunda çeşitli müzakerelerde bulunmuş ve görüşmelerde somut adımlar katedilmişti ancak Şubat 2019'dan bu yana çeşitli nedenlerle aksamaya başlayan nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim 2019'da yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

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