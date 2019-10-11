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ABD'den küstah operasyon mesajı: Türkiye için çok büyük bir hata

Gazetecilere Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren ABD'li yetkilier, "Bunu yapması, Türkiye için çok büyük bir hata oldu" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 21:36
ABD'den küstah operasyon mesajı: Türkiye için çok büyük bir hata

Türkiye'nin Suriye'de yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ABD'de büyük rahatsızlığa yol açtı. Dün gece Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde bu konuda düzenlenen toplantı vesilesiyle ABD Dışişleri yetkilileri gazetecilere konuştu.

ABD'li diplomatların, harekatı, 'bölgede ve ötesinde güvenlik durumu üzerine önemli sonuçları olabilecek çok büyük hata' diye nitelemesi dikkat çekti.

Ankara'nın BM'ye gönderdiği mektupta harekatın 'orantılı, ölçülü ve sorumlu' olacağı güvencesi vermesini değerlendiren üst düzey ABD'li yetkililer, bu sözler tutulsa bile harekatın sonuçlarının vahim olacağı uyarısını yaptı.

ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, gazetecilere, "Bunu yapması, Türkiye için bir hata oldu" diyerek ekledi:

"Türkler bize nerede operasyon düzenlemek istedikleri ve askeri hedeflerinin ne olduğuyla ilgili genel bilgileri verdi. Bizce hepsi berbat fikirler."

Dün gece ABD Başkanı Donald Trump'tan da Ankara'yı harekat kararını yeniden düşünmeye çağıran tweetler geldi:

"IŞİD Hilafetini yüzde yüz yendik ve Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde yaptık. Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor."

"Şimdi üç seçeneğimizden birini tercih edeceğiz. Ya oraya binlerce asker göndereceğiz ve Askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmanın arabuluculuğunu yapacağız!"

Trump daha sonra Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerle sohbetinde "Umarım arabuluculuk yapabiliriz. Türkiye benim nerede durduğumu biliyor" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 21:36
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Suriye

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