0553 313 94 23

ABD'den küstah 'Hamas' kararı

Terör devleti İsrail'e arka çıkan ABD, Hamas'ın kınanmasını isteyen bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler'e getirme kararı aldı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
ABD'den küstah 'Hamas' kararı

ABD, Hamas'ın kınanmasını isteyen bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na getirmeye hazırlanıyor. 

AA muhabirinin ulaştığı karar tasarısında Hamas'ın ''İsrail'e yönelik roket saldırıları ve şiddeti teşvikinin'' kınanması talep ediliyor. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise ABD, Avrupa ülkelerinin desteğini almak için metni ve metnin dilini müzakere ediyor. 

Tasarının cuma ya da pazartesi günü 193 üyeli BM Genel Kurulu'na getirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.

Tasarının kabul edilmesi durumunda BM Genel Kurulu ilk kez Hamas'ı kınayan bir kararı oylamış olacak. 

Tasarıda ayrıca ''Hamas ve diğer militan grupların provokatif tüm eylemlerine ve şiddet olaylarına son vermesi'' çağrısı yapılıyor. 

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Hamas
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.
    1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da..
    2. Otomobil, deniz kıyısında çamura..
    3. Bakan açıkladı: Artık yüzde 80'ini..
    4. Bakan Varank: "Bölgedeki tüm..
    5. Geleneksel oyuncaklar mobil oyunlarla..
    6. Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün"..
    7. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ..
    8. TCMB'den repo ihalesi
    9. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 380..
    10. UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı
    11. Bağırsak hastalıklarında probiyotik..
    12. Bakan Ersoy'dan Uzak Doğu'ya "tanıtım"..
    13. G20 liderleri serbest küresel ticareti..
    14. Bakan Varank: "Yaklaşık 10 bin..
    15. FETÖ’cülerin kararına Yargıtay’dan onama
    16. Diyarbakırlı öğrenciler suç..
    17. Bakan Varank: "Ceyhan Petrokimya..
    18. NATO'da bir ilk! Kadın Genelkurmay..
    19. “Polise taş bile atmam” demişti... Baz..
    20. Trump, Putin'le görüşmeyi iptal..
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi