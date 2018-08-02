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ABD'den küstah açıklama: Yaptırımlar sürecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'deki bakanlara uygulanan yaptırımla ilgili, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek." dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 00:24
ABD'den küstah açıklama: Yaptırımlar sürecek

Beyaz Saray'ın ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını duyurmasının ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.

"BRUNSON, ABD'YE DÖNENE KADAR SÜRECEK"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD hükümeti, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti rahip Brunson'u serbest bırakana ve bu masum din adamı ABD'ye dönene kadar sürecek" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 00:24
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  2. Mike Pence
  3. Türkiye
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